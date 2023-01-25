Захарова: США втягивают Европу в большую войну

В ответ на высказывание вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европе необходимо очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух мировых войн были США, и не наступать на одни и те же грабли. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

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«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним — наличием печатного станка и чернил», - написала представитель МИД.

Она напомнила, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Именно поэтому сейчас Европе нужно срочно очнуться от летаргического сна.

«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?» - написала Захарова.