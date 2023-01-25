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24 минуты назад

Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна

Лера Букина

В ответ на высказывание вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европе необходимо очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух мировых войн были США, и не наступать на одни и те же грабли. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Захарова: США втягивают Европу в большую войну
Фото: ТАССТАСС

«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним — наличием печатного станка и чернил», - написала представитель МИД.

Она напомнила, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Именно поэтому сейчас Европе нужно срочно очнуться от летаргического сна.

«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?» - написала Захарова.

Ранее Антонио Таяни заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики и что «Европа всегда оказывается после США». Он призвал Европу сделать все, чтобы конфликт никогда не расширялся. При этом он подчеркнул, что ни НАТО, ни Европа не воюют с Россией.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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