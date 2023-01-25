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16 минут назад

Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по танкам крайне опасным

ТАСС

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков "крайне опасным", оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния" и означает "окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за преступления нацистов. Слова посла распространила в среду российская дипмиссия.

Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по танкам крайне опасным
Фото: ТАССТАСС

"В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - заявил Нечаев.

"Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем", - отмечается в заявлении.

Политика,Сергей Нечаев,
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