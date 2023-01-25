Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по танкам крайне опасным

"В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - заявил Нечаев.