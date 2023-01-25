Экс-посол в РФ заявил, что Индия ждет участия Путина в саммите G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, запланированном этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-посла Индии в РФ (2018-2019 годы) Бала Венкатеша Варма.

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Саммит состоится 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

«В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит ШОС, состоится саммит G20. Нарендра Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях», — добавил Варма.

Также экс-посол в РФ рассказал, во время своего председательства Индия ожидает «способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости».