Пушков оценил слова главы МИД Словении о необходимости диалога с Россией

Объективно Западу диалог с Россией необходим, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы МИД Словении Тани Файон о том, что в Европе не будет прочного мира без России.