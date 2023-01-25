Пушков оценил слова главы МИД Словении о необходимости диалога с Россией

Объективно Западу диалог с Россией необходим, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы МИД Словении Тани Файон о том, что в Европе не будет прочного мира без России.
«С одной стороны, словенский министр права: объективно Западу диалог с Россией необходим. С другой, странно слышать разговоры о «предотвращении холодной войны», поскольку Запад не просто ведет ее уже несколько лет, а в последнее время она просто свирепствует», — написал Пушков.
Как указал сенатор, «холодная война» между Россией и западными государствами не просто идет, а фактически превратилась в «ледяную войну». Он также подчеркнул, что речь идет о сворачивании почти все связей с Россией со стороны Запада.