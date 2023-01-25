Володин: депутаты имеют право публиковать свои декларации в соцсетях

"Риторика в отношении того, что нам запрещают, она, на самом деле, разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает, наше с вами право. Поэтому если [депутат от ЛДПР Алексей] Диденко возьмет и опубликует свою декларацию [в соцсетях], это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости - вот это двойные стандарты", - сказал Володин при обсуждении законопроекта о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных.