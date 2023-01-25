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13 минут назад

Володин заявил, что депутаты имеют право публиковать свои декларации в соцсетях

ТАСС

Депутаты имеют право публиковать свои декларации о доходах, расходах и имуществе в соцсетях, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что считает это правильным.

Володин: депутаты имеют право публиковать свои декларации в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Риторика в отношении того, что нам запрещают, она, на самом деле, разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает, наше с вами право. Поэтому если [депутат от ЛДПР Алексей] Диденко возьмет и опубликует свою декларацию [в соцсетях], это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости - вот это двойные стандарты", - сказал Володин при обсуждении законопроекта о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных.

В ходе обсуждения Диденко отметил, что все депутаты имеют право публиковать декларации в своих соцсетях, если они стремятся к открытости.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации, при этом в Сети не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

Политика,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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