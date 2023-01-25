Минниханов осудил акции осквернения Корана в Швеции и Нидерландах

Глава Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов направил письма в адрес послов Швеции и Нидерландов в Москве с осуждением актов вандализма в отношении Корана. Текст писем опубликован на сайте организации.

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21 января возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs Расмус Палудан сжег мусульманскую святыню около здания посольства Турции в Стокгольме. 23 января такая же акция прошла в нидерландской Гааге.

«Мы, члены Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом», — говорится в письмах.

Минниханов подчеркнул, что попрание чужих духовных ценностей — это серьезная угроза, которая может разрушить любое общество. Политик отметил, что цивилизацию, которая позволяет себе такие действия, ждет моральное разложение и упадок.