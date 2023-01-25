Песков рассказал о компьютере Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пользуется компьютером с «соответствующим уровнем безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

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Во время брифинга журналисты обратили внимание Пескова на решение главы Белоруссии Александра Лукашенко заменить иностранный компьютер отечественным.

После этого Пескова спросили, какое компьютерное оборудование использует Путин.

«Правильное. С соответствующим уровнем безопасности», - ответил пресс-секретарь президента.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент ранее рассказал, что не пользуется смартфоном, так как с любым человеком в мире ему проще поговорить по телефону специальной связи.

У Путина спросили, как он относится к технологиям, появившимся за последние 20 лет, в том числе к электромобилям и айфонам.