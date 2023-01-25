В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
41 минуту назад

Песков рассказал о компьютере Путина

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пользуется компьютером с «соответствующим уровнем безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Песков рассказал о компьютере Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время брифинга журналисты обратили внимание Пескова на решение главы Белоруссии Александра Лукашенко заменить иностранный компьютер отечественным.

После этого Пескова спросили, какое компьютерное оборудование использует Путин.

«Правильное. С соответствующим уровнем безопасности», - ответил пресс-секретарь президента.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент ранее рассказал, что не пользуется смартфоном, так как с любым человеком в мире ему проще поговорить по телефону специальной связи.

У Путина спросили, как он относится к технологиям, появившимся за последние 20 лет, в том числе к электромобилям и айфонам.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», - ответил президент.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители