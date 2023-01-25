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23 минуты назад

Лавров: Запад проводил на Украине колониальную политику в отношении русскоязычных людей

ТАССиещё 2

Запад в течение многих лет использовал Украину для проведения колониальной политики в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ангольским коллегой Тете Антониу.

Лавров: Запад проводил на Украине колониальную политику в отношении россиян
Фото: ТАССТАСС

"Мы по просьбе наших коллег поделились оценками последнего развития событий в рамках ситуации на Украине. Привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против нашей страны", - указал он.

"И использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины", - добавил министр.

Лавров также отметил, что "именно для предотвращения этого противоправного, откровенно антироссийского курса украинского режима" и для недопущения создания на территории Украины угроз безопасности РФ, Россия проводит специальную военную операцию.

Политика,Сергей Лавров,
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