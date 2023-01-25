Лавров: Запад проводил на Украине колониальную политику в отношении россиян

"Мы по просьбе наших коллег поделились оценками последнего развития событий в рамках ситуации на Украине. Привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против нашей страны", - указал он.