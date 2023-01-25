Песков высказался об обеспечении безопасности Европы через продолжение "войны"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что идея обеспечения безопасности европейского континента путем продолжения «войны», которая часто звучит в западных странах, является «абсурдом» и российская сторона в этом «глубоко убеждена».

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«К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической», — сказал Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине для более выгодной позиции на переговорах с Россией нужно поставить больше вооружения.

Как рассказал генсек альянса, в настоящее время продолжается процесс консультаций между союзниками Украины по поводу того, какое оружие необходимо поставить ей.