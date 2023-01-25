Кремль оценил перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации на Украине сейчас не просматривается. Его слова приводит РИА Новости.

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«Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — оценил он ситуацию.

Также в ходе пресс-конференции Песков подчеркнул, что заявления Киева об ударах по российским городам подтверждают целесообразность проведения спецоперации. Так в Кремле отреагировали на заявления Офиса президента Украины о том, что «будут подвержены возможным ударам такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург».