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36 минут назад

Песков: киевский режим ничем не гнушается

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, а России надо оградить себя от опасности. Об этом пишет ТАСС.

Песков ответил Подоляку на слова об ударах по Москве и Петербургу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений - намерений оградить себя от такой опасности», - сказал представитель Кремля.

На слова Подоляка отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он назвал заявление «истерикой и блефом загнанных в угол шакалов». Он также отметил, что даже несмотря на поставки нового вооружения из США, Киев сможет лишь «подло бить по мирным жителям российского Донецка».

Политика,Михаил Подоляк,Максим Иванов,Дмитрий Песков,Госдума,
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