Песков ответил Подоляку на слова об ударах по Москве и Петербургу

«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений - намерений оградить себя от такой опасности», - сказал представитель Кремля.