Песков ответил Подоляку на слова об ударах по Москве и Петербургу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, а России надо оградить себя от опасности. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений - намерений оградить себя от такой опасности», - сказал представитель Кремля.
На слова Подоляка отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он назвал заявление «истерикой и блефом загнанных в угол шакалов». Он также отметил, что даже несмотря на поставки нового вооружения из США, Киев сможет лишь «подло бить по мирным жителям российского Донецка».