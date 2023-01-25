Песков назвал ситуацию в мире крайне напряженной

"Ситуация в целом, действительно, тревожная, - констатировал представитель Кремля, пояснив, что речь идет об обстановке во всем мире и особенно - в Европе. - Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки".