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11 минут назад

Песков назвал ситуацию в мире крайне напряженной

ТАССиещё 1

Ситуация в мире чрезвычайно тревожная и напряженная, и ее развитие пока не сулит разрядки, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал ситуацию в мире крайне напряженной
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал тот факт, что стрелки на символических "Часах Судного дня" переведены на 10 секунд к "ядерной полуночи" - они стали к этой отметке ближе, чем когда-либо.

"Ситуация в целом, действительно, тревожная, - констатировал представитель Кремля, пояснив, что речь идет об обстановке во всем мире и особенно - в Европе. - Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки".

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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