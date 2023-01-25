Песков назвал ситуацию в мире крайне напряженной

Ситуация в мире чрезвычайно тревожная и напряженная, и ее развитие пока не сулит разрядки, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал тот факт, что стрелки на символических "Часах Судного дня" переведены на 10 секунд к "ядерной полуночи" - они стали к этой отметке ближе, чем когда-либо.
"Ситуация в целом, действительно, тревожная, - констатировал представитель Кремля, пояснив, что речь идет об обстановке во всем мире и особенно - в Европе. - Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки".