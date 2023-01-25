Захарова: законность и правопорядок уже давно покинули Украину

"Не стоит это называть коррупционными скандалами. Это не коррупционный скандал, это зона беспредела. Законности там (на Украине - прим. ТАСС) нет давно. А то, что закон, законность, правопорядок давно покинули территорию Украины, - к сожалению, мне кажется, тут вопросов нет", - сказала дипломат.

"У них, по-моему, погода более стабильная, нежели Конституция Украины на протяжении десятилетий. Это основополагающий закон, определяющий вектор развития государства не на год, не на пятилетку и даже не на одно десятилетие, - заметила официальный представитель МИД РФ. - Безусловно, и жизнь диктует свои условия, а самое главное - любое молодое государство встает на крыло, формирует свое правовое поле, включая новеллы, дорабатывая что-то, но ведь не на 180 градусов поворачивая то влево, то вправо, а потом просто как сломавшийся компас, когда стрелка начинает давать 360 градусов с неимоверной скоростью, начинает дико вращаться".

"Потому что никакого другого термина к тем, кто сейчас засел на Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис президента Украины - прим. ТАСС), применить нельзя. <...> Это никакое не обновление в связи с тем, что кто-то был эффективный, а кто-то неэффективный. Это передел "поляны". За всеми теми, кто набран был в это логово, стоит кто-то извне, кто-то является проводником тех или иных коррупционных интересов. <...> Другое дело, что "поляны" уже не осталось, осталась "полянка", такая делянка, маленький, уже скукожившийся кусочек от того, что они десятилетиями разбазаривали, распродавали и разворовывали. Уже делить-то нечего. <...> Такой настоящий передел оставшегося", - обрисовала ситуацию дипломат.

По ее оценке, "никакие высокие слова здесь неуместны". "Это, действительно, люди с абсолютно преступной ментальностью, с преступным менталитетом, они не то что вывалились за рамки закона в связи с экстраординарной ситуацией, они формировали эту экстраординарную ситуацию своим беззаконием много лет, - подчеркнула Захарова. - У них был такой заказ, и они его отрабатывали. Это наймиты, это люди, которых наняли на определенный вид деятельности - грязной, страшной, преступной, беззаконной и кровавой. И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовывать этот самый заказ".