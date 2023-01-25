В МИД оставили в секрете страну, которую посетит Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит в Африке еще одну страну, но какую именно, раскрывать не стала. Об этом сообщает ТАСС.

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«[Ангола] - не последняя точка в этом африканском турне Сергея Лаврова. Будет еще одна страна», - сказала Захарова.

Ранее Лавров посетил ЮАР и Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки.

Российский министр обсудил с властями Эсватини возможность выращивания в стране российских зерновых. Также стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.