В МИД оставили в секрете страну, которую посетит Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит в Африке еще одну страну, но какую именно, раскрывать не стала. Об этом сообщает ТАСС.
«[Ангола] - не последняя точка в этом африканском турне Сергея Лаврова. Будет еще одна страна», - сказала Захарова.
Ранее Лавров посетил ЮАР и Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки.
Российский министр обсудил с властями Эсватини возможность выращивания в стране российских зерновых. Также стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Вечером 24 января глава МИД РФ прибыл в Анголу, где у него запланированы встречи с президентом страны Жоао Лоуренсу и министром иностранных дел Тете Антониу.