Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дипломатические отношения России с Прибалтикой мертвы, так как эти страны «утратили самостоятельность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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23 января Россия объявила о понижении уровня дипотношений с Эстонией. Эстонский посол должен покинуть РФ до 7 февраля, затем дипмиссию возглавит временный поверенный в делах. Эстония приняла аналогичные меры, затем уровень дипотношений с РФ понизила Латвия в знак солидарности с Таллином.

В МИД РФ свое решение объяснили тем, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию», а новым «недружественным шагом» Эстонии стала требование радикально сократить штат российского посольства.

Володин заявил, что все решения за Латвию, Литву и Эстонию принимаются в США и Брюсселе. По его словам, Прибалтика утратила суверенитет, игнорирует интересы своих граждан, а ее население сократилось в среднем на четверть.

«Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - русофобии. Представители местного руководства соревнуются, кто более жёстко выступит против России», - написал он.

Володин добавил, что в Прибалтике «более, чем где-либо, нарушают права человека», а сотрудничать со странами региона невозможно «по причине утраты ими самостоятельности».