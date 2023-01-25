В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
56 минут назад

Володин оценил дипотношения с Прибалтикой фразой из «Игры престолов»

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дипломатические отношения России с Прибалтикой мертвы, так как эти страны «утратили самостоятельность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 января Россия объявила о понижении уровня дипотношений с Эстонией. Эстонский посол должен покинуть РФ до 7 февраля, затем дипмиссию возглавит временный поверенный в делах. Эстония приняла аналогичные меры, затем уровень дипотношений с РФ понизила Латвия в знак солидарности с Таллином.

В МИД РФ свое решение объяснили тем, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию», а новым «недружественным шагом» Эстонии стала требование радикально сократить штат российского посольства.

Володин заявил, что все решения за Латвию, Литву и Эстонию принимаются в США и Брюсселе. По его словам, Прибалтика утратила суверенитет, игнорирует интересы своих граждан, а ее население сократилось в среднем на четверть.

«Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - русофобии. Представители местного руководства соревнуются, кто более жёстко выступит против России», - написал он.

Володин добавил, что в Прибалтике «более, чем где-либо, нарушают права человека», а сотрудничать со странами региона невозможно «по причине утраты ими самостоятельности».

«Что мертво, умереть не может. <…> Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно», - заключил спикер Думы.

Политика,Вячеслав Володин,МИД России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители