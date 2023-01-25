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23 минуты назад

Россию не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Мария Иванова

Посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал, что польские власти не пригласили Россию на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Об этом пишут «Известия».

Россию не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Андреев, на сайте музея «Аушвиц-Биркенау» указано, что количество мест на памятные мероприятие ограничено, в первую очередь приглашают бывших узников концлагеря.

Дипломат отметил, что до 2021 года в программу памятных мероприятий включали выступления израильского и российского послов.

«С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», - подчеркнул Андреев.

Посол добавил, что с мая 2022-го в музее «Аушвиц-Биркенау» закрыта российская экспозиция. Ее куратор - Музей Победы в Москве - не смог оплатить обслуживание экспозиции из-за санкций.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков рассказал, что власти Франции не пригласили представителей РФ на празднование окончания Второй мировой войны.

Дипломат подчеркивал, что Франция всегда приглашала на мероприятия 8 мая послов и военных атташе сначала СССР, а потом России, но в 2022 году им «не нашлось места на трибуне».

Политика,Алексей Мешков,Сергей Андреев,
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