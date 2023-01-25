Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией

Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией надо было принять давно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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Политик отреагировал на понижение уровня дипотношений с двумя странами фразой «мертвое не может умереть дважды» и подчеркнул, что сотрудничество с этими государствами невозможно, так как они, по его мнению, утратили самостоятельность.

Володин заявил, что, несмотря на слова руководителей стран Прибалтики о том, что они строят независимые государства, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Из-за этого игнорируются интересы жителей, сокращается численность населения — в частности, в Латвии оно уменьшилось 30,5 процента. в Литве на 28,4 процента и в Эстонии на 15,4 процента. Спикер нижней палаты парламента назвал худшими в Евросоюзе (ЕС) экономические результаты Латвии и Эстонии.