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21 минуту назад

В МИД РФ раскрыли планы США нанести России стратегическое поражение

Елена Прошина

Рассуждения о красных линиях более не актуальны, так как США прямым текстом заявили о планах нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ в ответ на запрос ТАСС.

В МИД РФ раскрыли планы США нанести России стратегическое поражение
Фото: ТАССТАСС

Таким образом ведомство прокомментировало слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что западные страны еще не пересекли все красные линии.

В министерстве иностранных дел указали, что Запад ведет против России «гибридную войну», о чем недавно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве, добавив, что игнорировать «реальность» невозможно.

Ранее Дмитрий Полянский в беседе с журналисткой из США Ким Айверсен заявил, что Запад фактически втянут в конфликт Москвы и Киева, но еще не успел пересечь все красные линии.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что США перешли все границы в стремлении убедить другие страны разорвать сотрудничество с Россией. Министр подчеркнул, что Вашингтон «ничем не гнушается» ради достижения своей цели.

Политика,Дмитрий Полянский,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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