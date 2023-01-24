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14 минут назад

Медведев назвал способ остановить тиканье часов Судного дня

Елена Прошина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал способ остановить тиканье часов Судного дня. В беседе с «РИА Новости» он сказал, что сделать это смогут президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Медведев назвал способ остановить тиканье часов Судного дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — сказал Медведев.

Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Ранее стало известно, что в США перевели символические стрелки часов Судного дня. Теперь до ядерной полуночи остается 90 секунд, что является максимально близким значением, которое до сих пор на них устанавливали. Решение остановить стрелки в таком положении приняли из-за конфликта на Украине.

Политика,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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