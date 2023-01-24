Медведев назвал способ остановить тиканье часов Судного дня

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — сказал Медведев.

Ранее стало известно, что в США перевели символические стрелки часов Судного дня. Теперь до ядерной полуночи остается 90 секунд, что является максимально близким значением, которое до сих пор на них устанавливали. Решение остановить стрелки в таком положении приняли из-за конфликта на Украине.