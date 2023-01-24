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19 минут назад

Слуцкий высказался о возможной поставке ФРГ танков Leopard Украине

Lenta.ru

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о поставках Германией танков Leopard Украине и напомнил, что «немецкие танки уже были на русской земле». Он высказался в своем Telegram-канале о статье, опубликованной в газете Der Spiegel.

Слуцкий высказался о возможной поставке ФРГ танков Leopard Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам российского политика, положение Киева вызывает серьезное беспокойство у «его кукловодов», но новая техника не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?» — написал он.

Слуцкий добавил: ранее руководство Украины надеялось, что ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) смогут изменить противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS. Глава комитета подчеркнул, что российские военные уничтожили большинство этих вооружений в бою.

«Про "законные цели" не буду даже напоминать… Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли"», — добавил он.

Ранее немецкие СМИ сообщили о возможной отправке танков из ФРГ на Украину. По данным журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Политика,Олаф Шольц,Комитет госдумы по международным делам,
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