В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
31 минуту назад

Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник вечером с рабочим визитом в Анголу, передает корреспондент ТАСС.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице африканской республики Луанде ожидаются переговоры Лаврова с главой МИД Анголы Тете Антониу и президентом Жоау Лоуренсу. Также российский министр примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента Анголы, лидера Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Антониу Нету и второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Ранее Лавров в рамках африканского турне посетил ЮАР и Эсватини, где провел переговоры с политическим руководством стран.

Политика,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители