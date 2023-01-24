Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник вечером с рабочим визитом в Анголу , передает корреспондент ТАСС.

В столице африканской республики Луанде ожидаются переговоры Лаврова с главой МИД Анголы Тете Антониу и президентом Жоау Лоуренсу. Также российский министр примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента Анголы, лидера Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Антониу Нету и второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Ранее Лавров в рамках африканского турне посетил ЮАР и Эсватини, где провел переговоры с политическим руководством стран.