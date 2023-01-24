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39 минут назад

Киев отказался заключать с Москвой соглашение наподобие «Минска»

Елена Прошина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет заключать с Россией мирное соглашение, подобное Минским соглашениям об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом Кулеба написал в своей статье для Politico.

Киев отказался заключать с Москвой соглашение наподобие «Минска»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией», – написал он.

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Он также добавил, что инициаторы Минских соглашений считали, что установление статуса-кво приведёт к тому, что конфликт со временем утихнет, но этого так и не произошло.

«В течение восьми лет Украина и Запад пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии. Украина согласилась заморозить линии фронта и вела многолетние бесплодные переговоры, чтобы, казалось бы, избежать эскалации и сохранить мир в Европе. Излишне говорить, что это не сработало. Пока мы сдерживались, Россия наращивала. Минский процесс завершился, когда Россия развязала разрушительную тотальную агрессивную войну против Украины в конце февраля 2022 года», – добавил Кулеба.

Министр также озвучил «пять уроков, которые мы извлекли из переговоров с Россией»: попытка заморозить конфликт и откладывать решение проблем «на будущее» является ошибкой, недобросовестность России в ведении переговоров, губительное желание откладывать деоккупацию Крыма, отказ России отвечать взаимностью на конструктивный язык и политику, а также необходимость заставлять Россию, а не Украину, идти на уступки.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что проблема с поставкой танков Leopard украинской армии практически решена.

Политика,Дмитрий Кулеба,
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