Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Гладковым

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба. Об этом говорится на сайте Кремля.

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«Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под Вашим руководством», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Гладков, в свою очередь, согласился с президентом, отметив, что вопросы безопасности и «оперативная обстановка» сейчас больше всего волнуют людей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал в ходе брифинга встречу Путина и Гладкова.