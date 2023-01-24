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1 час назад

Путин предложил губернатору Белгородской области Гладкову обсудить вопросы безопасности

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Гладковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под Вашим руководством», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Гладков, в свою очередь, согласился с президентом, отметив, что вопросы безопасности и «оперативная обстановка» сейчас больше всего волнуют людей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал в ходе брифинга встречу Путина и Гладкова.

До этого губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету над населенным пунктом Казинка Валуйского городского округа.

Политика,Вячеслав Гладков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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