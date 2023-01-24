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1 час назад

Президент Азербайджана утвердил несколько двусторонних документов с Россией

ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил во вторник соглашение с РФ, предусматривающее развитие пограничных пунктов пропуска, и другие двусторонние документы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Алиев утвердил несколько двусторонних документов с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ был подписан 17 ноября прошлого года в Баку. Выполнение положений соглашения после его вступления в силу поручено Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственному таможенному комитету республики.

Согласно документу, стороны принимают согласованные меры по синхронизированному развитию пунктов пропуска и транспортных подходов к ним. Соглашением предусмотрено принятие мер для повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе двух стран и увеличения объемов грузо- и пассажиропотоков. Для реализации договоренностей предусмотрено создание совместной рабочей группы.

Другими указами президент Азербайджана утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Россией об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами, а также соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по предупреждению распространения чумы на приграничных территориях. Оба документа были подписаны 17 ноября прошлого года в азербайджанской столице.

Политика,Ильхам Алиев,Роспотребнадзор,
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