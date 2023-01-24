Алиев утвердил несколько двусторонних документов с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил во вторник соглашение с РФ, предусматривающее развитие пограничных пунктов пропуска, и другие двусторонние документы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документ был подписан 17 ноября прошлого года в Баку. Выполнение положений соглашения после его вступления в силу поручено Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственному таможенному комитету республики.

Согласно документу, стороны принимают согласованные меры по синхронизированному развитию пунктов пропуска и транспортных подходов к ним. Соглашением предусмотрено принятие мер для повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе двух стран и увеличения объемов грузо- и пассажиропотоков. Для реализации договоренностей предусмотрено создание совместной рабочей группы.