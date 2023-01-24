Украинский дипломат: Грузия сближается с Россией

Грузия официально взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО , однако позитивная реакция политиков правящей партии на возможное возобновление авиасообщения с РФ говорит о том, что страна "начала двигаться в другую сторону". Об этом во вторник заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью украинскому изданию "Европейская правда" .

"Грузия подала заявку, как вы знаете, на получение статуса кандидата в ЕС. <...> Евроатлантические стремления поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующими грузинскими властями, однако по факту мы имеем, что страна <...> в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону", - сказал Касьянов.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главными условиями его отмены являются стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.