Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о вагнеровцах

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах ЧВК. Документ размещен в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

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«Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"», — сказано в письме.

Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению предпринимателя, за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пригожин объяснил, что некоторые блогеры, ряд СМИ и Telegram-каналов целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в СВО добровольцах. Такая деятельность, по его убеждению, должна быть пресечена, так как она «помогает врагам государства».

Ранее Пригожин заявил, что желание заключенных поехать в зону СВО свидетельствует об их осознанности. По его словам, уровень сознательности у этих граждан развит больше, чем у российской элиты.