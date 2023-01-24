Путин обратил внимание правительства на дефицит лекарств

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на подорожание лекарств и на дефицит некоторых из них в стране. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

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Путин подчеркнул, что за три квартала 2022 года увеличение стоимости оценивается примерно в 22%. Глава государства отметил, что доля отечественных лекарственных препаратов на рынке сейчас составляет 60%.

«Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», — указал президент.

Путин не сообщил, какие лекарства затронул рост цен.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что повышение цены препаратов составило 1,9%. Это, как уточнил он, значительно ниже уровня инфляции.