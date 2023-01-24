Медведев призвал сохранить темпы производства вооружений

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сохранить темпы производства наиболее востребованных вооружений и техники.
«И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — цитирует его ТАСС.
Медведев также заявил, что у страны достаточно вооружений и средств поражения.
Ранее сообщалось, что предприятия, входящие в контур госкорпорации «Ростех», перешли на особый режим работы, за счёт этого удалось серьёзно нарастить темпы поставок вооружений в войска.