Медведев призвал сохранить темпы производства вооружений

«И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — цитирует его ТАСС.