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1 час назад

Захарова прокомментировала реакцию Столтенберга на сожжение Корана

Елена Прошина

Уважение религиозных взглядов — обязательство, а не факультатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с сожжением Корана. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Захарова назвала безграмотными претензии Столтенберга к Анкаре
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана около турецкого посольства в Стокгольме Швеция может не рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе вступления в НАТО. После этого Столтенберг заявил, что «неподобающие действия не являются автоматически незаконными».

По словам Захаровой, международное сообщество много раз принимало на себя обязательства бороться с дискриминацией и нетерпимостью. Во всех этих документах говорится, что критика и пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии не допустимы, тем более сожжение священной для мусульман Книги.

«Почему Столтенберг этого не знает? Потому что на ключевые должности на европейском направлении Запад назначает безграмотных людей — ими легче управлять, манипулируя таким образом большинством европейцев», - написала представитель российского МИД.

Напомним, 21 января в Стокгольме перед посольством Турции политик Расмус Палудан сжег Коран. Акция была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. Палудан пригрозил повторить акцию у здания российского посольства.

Политика,Расмус Палудан,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Реджеп Эрдоган,МИД России,НАТО,
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