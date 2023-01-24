Захарова назвала безграмотными претензии Столтенберга к Анкаре

Уважение религиозных взглядов — обязательство, а не факультатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с сожжением Корана. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана около турецкого посольства в Стокгольме Швеция может не рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе вступления в НАТО. После этого Столтенберг заявил, что «неподобающие действия не являются автоматически незаконными».

По словам Захаровой, международное сообщество много раз принимало на себя обязательства бороться с дискриминацией и нетерпимостью. Во всех этих документах говорится, что критика и пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии не допустимы, тем более сожжение священной для мусульман Книги.

«Почему Столтенберг этого не знает? Потому что на ключевые должности на европейском направлении Запад назначает безграмотных людей — ими легче управлять, манипулируя таким образом большинством европейцев», - написала представитель российского МИД.