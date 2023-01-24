Захарова назвала кадровые перестановки в Киеве «переделом поляны»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки на Украине. В своем Telegram-канале она назвала происходящее очередным «переделом поляны».

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«Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — заявила дипломат.

Напомним, что во вторник, 24 января, кабмин Украины уволил замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также замминистра социальной политики страны Виталия Музыченко. Ранее, 22 января, сообщалось об отставке подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.