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13 минут назад

Захарова отреагировала на кадровые перестановки на Украине

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки на Украине. В своем Telegram-канале она назвала происходящее очередным «переделом поляны».

Захарова назвала кадровые перестановки в Киеве «переделом поляны»
Фото: ТАССТАСС

«Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — заявила дипломат.

Напомним, что во вторник, 24 января, кабмин Украины уволил замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также замминистра социальной политики страны Виталия Музыченко. Ранее, 22 января, сообщалось об отставке подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. Кроме-того, правительством были уволены главы пяти областных военных администраций.

Политика,Кирилл Тимошенко,Вячеслав Шаповалов,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Правительство Украины,
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