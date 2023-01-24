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9 минут назад

Захарова назвала безграмотными претензии Столтенберга к Анкаре

ТАССиещё 1

Несостоятельные претензии генсека НАТО Йенса Столтенберга к Турции за отказ поддержать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс на фоне скандала с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме показывают безграмотность людей, занимающих ключевые посты на Западе. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова назвала безграмотными претензии Столтенберга к Анкаре
Фото: ТАССТАСС

Дипломат обратила внимание на критику Столтенберга в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. Генсек НАТО после соответствующего инцидента указал турецкому лидеру, что "неподобающие действия не являются автоматически незаконными".

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"Это он о сожжении Корана. Смелое заявление. Запомним. А пока напомню, что уважение религиозных взглядов - обязательство, а не факультатив", - подчеркнула Захарова.

Она указала, что международное сообщество "неоднократно принимало на себя обязательства противодействовать нетерпимости и дискриминации" в рамках целого ряда документов, среди которых Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года, Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений от 1981 года, Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образования в области прав человека от 2010 года и другие.

"В этих документах прямо указано, что право на свободу выражения мнения не подразумевает права допускать критические или даже пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии или религиозной практики. Не то что священную для мусульман Книгу подвергать сожжению, - продолжила она. - Почему Столтенберг этого не знает? Потому что на ключевые должности на европейском направлении Запад назначает безграмотных людей - ими легче управлять, манипулируя таким образом большинством европейцев".

Как добавила официальный представитель МИД, если "страны, подконтрольные англосаксонскому миру", заставляют всех остальных признавать несуществующие "гендеры", то они просто "обязаны уважать право сотен миллионов людей на свои святыни, проверенные временем".

Осложнение отношений Турции и Швеции

В субботу перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана. В своей речи он раскритиковал НАТО, Турцию и ее президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В понедельник Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Анкары после антитурецких акций в Стокгольме. В аналогичном духе ранее высказались главы МИД и Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

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