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1 час назад

Лавров рассказал о переданном королю Эсватини послании Путина

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин передал королю Эсватини Мсвати III послание о том, что его ждут на саммите Россия - Африка в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

Лавров рассказал о переданном королю Эсватини послании Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский министр посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки. Лавров встретился с главой МИД королевства Тхули Дладлой, министром обороны, принцем Сикало Дламини и премьер-министром, принцем Клеопасом Дламини.

Лавров рассказал, что они обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых, а также сооружение оросительных систем в стране.

Среди других приоритетных направлений сотрудничества двух стран - разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.

В МИД Эсватини перед визитом Лаврова заявили, что королевство планирует принять участие в саммите Россия-Африка, который пройдет 26-29 июля. Мсвати III присутствовал на предыдущем саммите, который прошел в РФ в октябре 2019 года.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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