Лавров рассказал о переданном королю Эсватини послании Путина

Президент РФ Владимир Путин передал королю Эсватини Мсвати III послание о том, что его ждут на саммите Россия - Африка в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
Российский министр посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки. Лавров встретился с главой МИД королевства Тхули Дладлой, министром обороны, принцем Сикало Дламини и премьер-министром, принцем Клеопасом Дламини.
Лавров рассказал, что они обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых, а также сооружение оросительных систем в стране.
Среди других приоритетных направлений сотрудничества двух стран - разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.
В МИД Эсватини перед визитом Лаврова заявили, что королевство планирует принять участие в саммите Россия-Африка, который пройдет 26-29 июля. Мсвати III присутствовал на предыдущем саммите, который прошел в РФ в октябре 2019 года.