Лавров рассказал о переданном королю Эсватини послании Путина

Президент РФ Владимир Путин передал королю Эсватини Мсвати III послание о том, что его ждут на саммите Россия - Африка в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

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Российский министр посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки. Лавров встретился с главой МИД королевства Тхули Дладлой, министром обороны, принцем Сикало Дламини и премьер-министром, принцем Клеопасом Дламини.

Лавров рассказал, что они обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых, а также сооружение оросительных систем в стране.

Среди других приоритетных направлений сотрудничества двух стран - разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.