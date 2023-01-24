Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 января, ответил на вопросы журналистов об ограничении на выезд россиян из страны, а также о предложении Киева заключить с Минском пакт о ненападении. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля.

Ограничения на выезд россиян

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о возможности введения ограничений на выезд российских граждан. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, в Кремле не обсуждается», - заявил пресс-секретарь.

Вопрос был задан после новостей о подготовке в стране поправок, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ.

Пакт о ненападении

Песков, как передает ТАСС, заявил, что пока не может предоставить комментарии по вопросу, который касается заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко по пакту о ненападении.

Напомним, что президент республики заявил о получении от Киева предложения заключить соответствующий пакт. Лукашенко подчеркнул, что Украина вместе с тем продолжает готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Белоруссии.

Причастность Киева к убийству Дугиной

Песков также высказался о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. По словам представителя Кремля, это свидетельствует о том, что опасность покушения на россиян существует, передает ТАСС.

До этого появилась информация о том, что Киев и Вашингтон обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Поставки танков Leopard

Песков предупредил о последствиях поставок Германией Украине танков Leopard. Как заявил спикер Кремля, поставки танков Leopard неминуемо скажутся на будущих отношениях России и ФРГ, передает ТАСС.

Как стало известно ранее, несколько глав государств ЕС публично обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой одобрить передачу этих систем вооружения.

Публикация деклараций депутатов и сенаторов

Песков, как сообщает ТАСС, также высказался о намерении Госдумы принять законопроект, который предполагает освобождение депутатов и сенаторов от обязанности публиковать декларации о доходах. По словам пресс-секретаря президента, условия СВО вносят свою специфику. Он указал на то, что подача деклараций в антикоррупционные органы будет продолжаться, в том числе для чиновников.

23 января Думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал ко второму чтению поправку о том, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будут размещаться в Интернете без персональных данных.

Диалог с Ереваном и Баку

Песков сообщил о ведении Россией кропотливой и сложной работы в диалоге как с Арменией, так и с Азербайджаном, сообщает ТАСС.

Так представитель кремля ответил на вопрос о том, солидарны ли в Кремле с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву к незамедлительному возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

Обсуждение Киевом и ЦРУ покушения на Пригожина

Песков прокомментировал данные о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По словам представителя Кремля, данный вопрос следует задать спецслужбам, передают «Известия».

Встреча Путина с губернатором Белгородской области