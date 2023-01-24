Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 января, ответил на вопросы журналистов об ограничении на выезд россиян из страны, а также о предложении Киева заключить с Минском пакт о ненападении. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о возможности введения ограничений на выезд российских граждан. Его слова приводит ТАСС.
«Нет, в Кремле не обсуждается», - заявил пресс-секретарь.
Вопрос был задан после новостей о подготовке в стране поправок, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ.
Песков, как передает ТАСС, заявил, что пока не может предоставить комментарии по вопросу, который касается заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко по пакту о ненападении.
Напомним, что президент республики заявил о получении от Киева предложения заключить соответствующий пакт. Лукашенко подчеркнул, что Украина вместе с тем продолжает готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Белоруссии.
Песков также высказался о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. По словам представителя Кремля, это свидетельствует о том, что опасность покушения на россиян существует, передает ТАСС.
До этого появилась информация о том, что Киев и Вашингтон обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Песков предупредил о последствиях поставок Германией Украине танков Leopard. Как заявил спикер Кремля, поставки танков Leopard неминуемо скажутся на будущих отношениях России и ФРГ, передает ТАСС.
Как стало известно ранее, несколько глав государств ЕС публично обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой одобрить передачу этих систем вооружения.
Песков, как сообщает ТАСС, также высказался о намерении Госдумы принять законопроект, который предполагает освобождение депутатов и сенаторов от обязанности публиковать декларации о доходах. По словам пресс-секретаря президента, условия СВО вносят свою специфику. Он указал на то, что подача деклараций в антикоррупционные органы будет продолжаться, в том числе для чиновников.
23 января Думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал ко второму чтению поправку о том, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будут размещаться в Интернете без персональных данных.
Песков сообщил о ведении Россией кропотливой и сложной работы в диалоге как с Арменией, так и с Азербайджаном, сообщает ТАСС.
Так представитель кремля ответил на вопрос о том, солидарны ли в Кремле с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву к незамедлительному возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.
Песков прокомментировал данные о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
По словам представителя Кремля, данный вопрос следует задать спецслужбам, передают «Известия».
Песков, как сообщает ТАСС, заявил, что российский лидер Владимир Путин во вторник, 24 января, намерен провести встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Кроме того, спикер Кремля указал на планы главы государства провести сегодня совещание с правительством. Остальные мероприятия в графике президента будут носить непубличный характер, добавил Песков.