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1 час назад

Лавров раскритиковал Макрона за вмешательство в дела Африки

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон вторгается во внутренние дела африканских стран, за это его раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Лавров раскритиковал Макрона за вмешательство в дела Африки
Фото: ТАССТАСС

«Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — отметил глава ведомства.

Ранее французский лидер потребовал разъяснений от Буркина-Фасо касательно возможного запроса о выводе Вооруженных сил Франции из страны. Кроме того, он допустил, что сообщения о подобном решении Буркина-Фасо стали результатом путаницы.

До этого власти Буркина-Фасо обязали французских военных покинуть страну. Уточняется, что правительство африканской республики денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране.

Политика,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,МИД России,
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