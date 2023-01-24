В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
28 минут назад

Песков напомнил о морском праве, говоря о планах Эстонии по Финскому заливу

ТАСС

Россия исходит из того, что свобода судоходства обеспечивается международным морским правом. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе.

Песков напомнил о морском праве, говоря о планах Эстонии по Финскому заливу
Фото: ТАССТАСС

"Есть международное морское право, нужно исходить из этого", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что "свобода судоходства обеспечивается именно этим правом". "Мы исходим из того, что так будет дальше", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Таллин прорабатывает планы по введению "прилежащей зоны" на расстоянии более 40 км от исходной линии территориального моря Эстонии. Это может повлечь сложности для российских судов в Финском заливе.

Политика,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители