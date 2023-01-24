Песков напомнил о морском праве, говоря о планах Эстонии по Финскому заливу

Россия исходит из того, что свобода судоходства обеспечивается международным морским правом. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе.
"Есть международное морское право, нужно исходить из этого", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что "свобода судоходства обеспечивается именно этим правом". "Мы исходим из того, что так будет дальше", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Таллин прорабатывает планы по введению "прилежащей зоны" на расстоянии более 40 км от исходной линии территориального моря Эстонии. Это может повлечь сложности для российских судов в Финском заливе.