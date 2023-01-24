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27 минут назад

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о предложении Украины заключить пакт

Lenta.ru

Представитель Кремля Дмитрий Пеков отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что украинская сторона предлагала Минску заключить пакт о ненападении. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что не может прокомментировать данное сообщение, так как не располагает необходимой информацией, пишет РИА Новости.

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о предложении Украины заключить пакт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — отметил глава страны.

Политика,Александр Лукашенко,
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