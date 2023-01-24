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40 минут назад

Лавров встретился с премьер-министром Эсватини

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Эсватини встретился с премьер-министром этой страны Клеопасом Дламини. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию со встречи министров.

Лавров встретился с премьер-министром Эсватини
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Переговоры Сергея Лаврова в Королевстве Эсватини. Ранее это государство называлось Свазиленд», — отметила также Захарова.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Эсватини, в город Мбабане. Глава МИД прибыл туда из ЮАР, где началось его африканское турне.

Лавров во время визита в ЮАР, заявил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от «причуд» Запада.

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявлял, что республика рассчитывает добиться расширения сотрудничества с Россией в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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