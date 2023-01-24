Песков: причастность Киева к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян

"Но что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", - добавил Песков.