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41 минуту назад

Песков: причастность Киева к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян

ТАССиещё 1

Причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной и подобным преступлениям говорит об опасности покушений на россиян, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Украина и США якобы обсуждали покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Песков: причастность Киева к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян
Фото: ТАССТАСС

"Нам неизвестно, это скорее вопрос для специальных служб, это их профиль", - ответил представитель Кремля во вторник на просьбу прокомментировать такие данные.

"Но что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", - добавил Песков.

Политика,Дарья Дугина,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,
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