Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии

«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы», — сказал глава российской дипмиссии.