Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии

Власти Эстонии показали свою абсолютную недоговороспособность, а дипломатия республики проникнута пещерной русофобией, заявил посол России в стране Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live». По его словам, сейчас российским дипломатам в Эстонии практически не с кем разговаривать.
«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы», — сказал глава российской дипмиссии.
Общаться же с российским посольством в Эстонии фактически запрещено. По слова Липаева, если такое происходит, то контактирующим начинает заниматься эстонская тайная полиция. Поэтому в стране создалась «прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений».