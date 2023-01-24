Пушилин назначил нового мэра Мариуполя

Главой администрации Мариуполя назначен бывший руководитель Новоазовского района Донецкой Народной Республики Олег Моргун. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе, подписанном 23 января и опубликованном на сайте главы региона
Ранее Денис Пушилин уволил с должности главы администрации Мариуполя Константина Иващенко. Документ, датированный 22 января, вступил в силу с момента подписания.
Ранее президент России присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы» - за мужество и массовый героизм защитников. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ноябре 2022 года, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года. Уже восстановлено 150 домов, в городе работают около 28000 строителей, пояснил он.