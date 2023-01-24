Пушилин назначил нового мэра Мариуполя

«Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе, подписанном 23 января и опубликованном на сайте главы региона

Ранее президент России присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы» - за мужество и массовый героизм защитников. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ноябре 2022 года, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года. Уже восстановлено 150 домов, в городе работают около 28000 строителей, пояснил он.