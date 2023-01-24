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10 минут назад

Посол РФ: Таллин не оставил Москве другого выбора

Мария Иванова

Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил, что Таллин не оставил Москве другого выбора, кроме понижения дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

Посол России объяснил понижение дипотношений с Эстонией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат подчеркнул, что в последний год Таллин стремился «максимально разрушить двусторонние отношения» и «подорвать любую основу для их перспективного развития».

Липаев добавил, что власти Эстонии максимально осложнили работу российской дипмиссии, оказывая психологическое давление, блокируя ее финансовую деятельность и запрещая денежные переводы на счет посольства.

Также посол отметил, что перед зданием посольства постоянно проводились «хулиганские сборища».

23 января в МИД РФ объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Эстонский посол Маргус Лайдре должен будет покинуть страну до 7 февраля, затем дипмиссию возглавит временный поверенный в делах.

Эстония приняла аналогичные меры, затем уровень дипотношений с РФ понизила Латвия в знак солидарности с Таллином.

В МИД РФ свое решение объяснили тем, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении нашей страны». Новым «недружественным шагом» Эстонии стала требование радикально сократить штат российского посольства в Таллинне, подчеркнули в МИД.

Политика,МИД России,
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