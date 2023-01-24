Посол России объяснил понижение дипотношений с Эстонией

Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил, что Таллин не оставил Москве другого выбора, кроме понижения дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

Дипломат подчеркнул, что в последний год Таллин стремился «максимально разрушить двусторонние отношения» и «подорвать любую основу для их перспективного развития».

Липаев добавил, что власти Эстонии максимально осложнили работу российской дипмиссии, оказывая психологическое давление, блокируя ее финансовую деятельность и запрещая денежные переводы на счет посольства.

Также посол отметил, что перед зданием посольства постоянно проводились «хулиганские сборища».

23 января в МИД РФ объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Эстонский посол Маргус Лайдре должен будет покинуть страну до 7 февраля, затем дипмиссию возглавит временный поверенный в делах.

Эстония приняла аналогичные меры, затем уровень дипотношений с РФ понизила Латвия в знак солидарности с Таллином.