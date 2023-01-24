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1 час назад

Пушилин сменил главу администрации Мариуполя

ТАСС

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко освобожден от должности. Соответствующий указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин сменил главу администрации Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

"Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте врио главы ДНР. Документ датирован 22 января и вступил в силу со дня подписания.

Иващенко был назначен на должность руководителя мариупольской администрации 6 апреля 2022 года.

Другим указом врио главы ДНР назначил мэром экс-главу Новоазовского района Олега Моргуна. Документ датирован 23 января и также вступил в силу со дня подписания.

Политика,Константин Иващенко,Олег Моргун,Денис Пушилин,
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