В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
35 минут назад

Пушилин считает, что в Соледаре проще построить новые дома, чем восстановить старые

ТАССиещё 1

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска (украинские название - Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил о намерении отстраивать новые дома в Соледаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Артемсоль" точно будем восстанавливать, <...> это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев.Live" во вторник.

Также, по словам Пушилина, восстанавливать жилье в городе нецелесообразно из-за степени разрушений, а проще построить новые дома.

"Целесообразности особой нет [восстанавливать жилые дома], они разрушены. Но решать это будет комиссия во главе с [вице-премьером РФ] Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Будем смотреть по новому жилью, построим под потребности. <...> В той логике, в которой сейчас проходит восстановление населенных пунктов, такой же будет подход, исходя из реалий. В Соледаре в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия", - отметил врио главы ДНР.

Политика,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители