Пушилин заявил о намерении отстраивать новые дома в Соледаре

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска (украинские название - Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Артемсоль" точно будем восстанавливать, <...> это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев.Live" во вторник.
Также, по словам Пушилина, восстанавливать жилье в городе нецелесообразно из-за степени разрушений, а проще построить новые дома.
"Целесообразности особой нет [восстанавливать жилые дома], они разрушены. Но решать это будет комиссия во главе с [вице-премьером РФ] Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Будем смотреть по новому жилью, построим под потребности. <...> В той логике, в которой сейчас проходит восстановление населенных пунктов, такой же будет подход, исходя из реалий. В Соледаре в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия", - отметил врио главы ДНР.