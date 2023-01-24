Пушилин заявил о намерении отстраивать новые дома в Соледаре

"Целесообразности особой нет [восстанавливать жилые дома], они разрушены. Но решать это будет комиссия во главе с [вице-премьером РФ] Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Будем смотреть по новому жилью, построим под потребности. <...> В той логике, в которой сейчас проходит восстановление населенных пунктов, такой же будет подход, исходя из реалий. В Соледаре в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия", - отметил врио главы ДНР.