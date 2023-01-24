Полянский: Запад пересек еще не все красные линии в украинском кризисе

НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Такую позицию обозначил в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия посылает все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, при том «наиболее красные» границы еще не пересечены, «а в случае с ядерными державами, если вы хотите обострения конфликта, необходимо просчитывать все варианты», отметил он.

Полянский добавил, что поставка на Украину западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но грозит прямым вовлечением Запада в конфликт, передает ТАСС.

По словам дипломата, «Россия не хочет прямого столкновения» с Североатлантическим альянсом, «НАТО делает аналогичные заявления», но при этом и оружие, и обслуживающие его военные продолжают отправляться Киеву.

Полянский подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в оперативное планирование» украинских военных, страны НАТО также «предоставляют Киеву разведданные», то есть «НАТО фактически воюет на Украине», поскольку там находятся западные советники, наемники и ЧВК.