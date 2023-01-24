"В чем дестабилизация?": Пригожин обратился с вопросом к США

"Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста", - вновь обратился к американской стороне основатель ЧВК "Вагнер".