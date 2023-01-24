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5 минут назад

Пригожин сожалеет, что Белый дом не ответил на его письмо о ЧВК "Вагнер"

ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выразил сожаление, что Белый дом не дал ответа на его открытое письмо с просьбой обосновать оценки деятельности военной компании со стороны США.

"В чем дестабилизация?": Пригожин обратился с вопросом к США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы 24 января.

Пригожин заявил, что "особо хочет подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности". Основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что на Украине проходит военная спецоперация и он - один из ее участников со стороны России, его родины, "интересы которой он защищал, защищает и будет защищать".

"Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста", - вновь обратился к американской стороне основатель ЧВК "Вагнер".

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина 21 января было опубликовано его открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. В нем он задал вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?". Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя это послание, заявил, что США изложили причины, по которым было принято решение причислить ЧВК "Вагнер" к транснациональным преступным организациям.

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Кирби 20 января заявил, что США решили ввести на следующей неделе в отношении ЧВК "Вагнер" новые рестрикции. Ранее американские власти уже внесли ее в санкционный список.

Политика,Джон Кирби,Евгений Пригожин,
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