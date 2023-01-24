В кабмин направили проект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях - 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ", - сказал ТАСС Миронов.

"Убежден, что необходимо предоставить жителям этих территорий, достигшим возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины), право на пенсию по старости. Это не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях", - подчеркнул он.