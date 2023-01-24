Посол Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США

Российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Линн Трейси, назначенной на пост главы американской дипмиссии в России.

Фото: MFA Russia via Globallookpress.com MFA Russia via Globallookpress.com

«В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси», - приводит РИА Новости заявление посольства.

О том, что Линн Трейси станет новым послом США в России стало известно в конце декабря прошлого года, когда назначение дипломата утвердил Сенат. Трейси станет первой женщиной на подобной должности. У нового американского посла обширный послужной список, в Москве она уже работала в 2014-2017 годах в качестве замглавы дипмиссии.