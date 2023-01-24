В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Антонов встретился с новым послом США в России

ТК «Звезда»иещё 2

Российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Линн Трейси, назначенной на пост главы американской дипмиссии в России.

Посол Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США
Фото: MFA Russia via Globallookpress.comMFA Russia via Globallookpress.com

«В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси», - приводит РИА Новости заявление посольства.

О том, что Линн Трейси станет новым послом США в России стало известно в конце декабря прошлого года, когда назначение дипломата утвердил Сенат. Трейси станет первой женщиной на подобной должности. У нового американского посла обширный послужной список, в Москве она уже работала в 2014-2017 годах в качестве замглавы дипмиссии.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Трейси прибудет в Москву в ближайшее время. С его слов, она намерена сделать все, что в ее силах на поприще двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Политика,Линн Трейси,Анатолий Антонов,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители