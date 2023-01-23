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10 минут назад

Мишустин утвердил новые правила развития электроэнергетики

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перспективного развития электроэнергетики страны. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин утвердил новые правила развития электроэнергетики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новые правила определят обязательные требования к содержанию документов перспективного развития электроэнергетики, порядок их разработки, общественное обсуждение и утверждения. В правительстве рассчитывают, что изменения поспособствуют оптимизации строительства, модернизации сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Итогом нововведения станет два программных документа — Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схема и программа развития электроэнергетических систем России на шесть лет с включением в них планов по развитию региональных энергосистем в сфере системообразующей сети 110 киловольт и выше. Ее разработает системный оператор, а утвердит Минэнерго РФ. Подчеркивается, что ранее по каждому региону такой документ разрабатывали отдельно.

Политика,Михаил Мишустин,Минэнерго России,Правительство РФ,
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