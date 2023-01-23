Мишустин утвердил новые правила развития электроэнергетики

Отмечается, что новые правила определят обязательные требования к содержанию документов перспективного развития электроэнергетики, порядок их разработки, общественное обсуждение и утверждения. В правительстве рассчитывают, что изменения поспособствуют оптимизации строительства, модернизации сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Итогом нововведения станет два программных документа — Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схема и программа развития электроэнергетических систем России на шесть лет с включением в них планов по развитию региональных энергосистем в сфере системообразующей сети 110 киловольт и выше. Ее разработает системный оператор, а утвердит Минэнерго РФ. Подчеркивается, что ранее по каждому региону такой документ разрабатывали отдельно.