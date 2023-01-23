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5 минут назад

Захарова прокомментировала отказ британских музеев от слова «мумия»

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ британских музеев от использования слова «мумия». Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова прокомментировала отказ британских музеев от слова «мумия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат написала, что часть британских музеев пришли к решению отказаться от термина «мумия», так как это «неуважение по отношению к мертвецам». Теперь экспонаты будут называть «мумифицированная личность» и «мумифицированные останки».

«Во-первых, без мнения мумии толерантность засчитана быть не может. Во-вторых, лучше бы об уважении к живым подумали», — сыронизировала представитель МИД.

Ранее Захарова отреагировала на объявление Чебурашки оккупантом на Украине: «На Украине объявили "оккупантом" Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России».

Политика,Общество,Мария Захарова,МИД России,
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