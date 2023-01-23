Лавров передал привет от Путина президенту ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. На ней он передал Рамафосу небольшое послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент Путин передает наилучшие пожелания», – сказал Лавров.
Он также поблагодарил Рамафосу за оказанный тёплый приём, который был оказан российскому дипломату в Претории.
Визит Лаврова в ЮАР положил начало новому африканскому турне министра, в котором тот проведёт ближайшее время.
Ранее Сергей Лавров также передал привет от Путина президенту Беларуси Александру Лукашенко.
«Спасибо огромное за встречу. Прежде всего привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали – в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов. Поэтому нам на уровне глав внешнеполитических ведомств не угнаться за вами. Но так и должно быть», – рассказал он.