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23 минуты назад

Лавров передал привет от Путина президенту ЮАР

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. На ней он передал Рамафосу небольшое послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров передал привет от Путина президенту ЮАР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Путин передает наилучшие пожелания», – сказал Лавров.

Он также поблагодарил Рамафосу за оказанный тёплый приём, который был оказан российскому дипломату в Претории.

Визит Лаврова в ЮАР положил начало новому африканскому турне министра, в котором тот проведёт ближайшее время.

Ранее Сергей Лавров также передал привет от Путина президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Спасибо огромное за встречу. Прежде всего привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали – в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов. Поэтому нам на уровне глав внешнеполитических ведомств не угнаться за вами. Но так и должно быть», – рассказал он.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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